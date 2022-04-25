В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 28 371 нарушение

За неделю, с 15 по 21 апреля, в Калужской области камеры зафиксировали 28 371 нарушение правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Чаще всего водители превышали скорость - 19 854.

4877 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

1592 человека не пристегнулись ремнями.

1047 калужан не пропустили пешеходов.

605 водителей выехали на встречную полосу.

396 – припарковались в запрещенном месте.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.