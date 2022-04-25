В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 28 371 нарушение
За неделю, с 15 по 21 апреля, в Калужской области камеры зафиксировали 28 371 нарушение правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.
Чаще всего водители превышали скорость - 19 854.
4877 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
1592 человека не пристегнулись ремнями.
1047 калужан не пропустили пешеходов.
605 водителей выехали на встречную полосу.
396 – припарковались в запрещенном месте.
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