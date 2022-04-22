В Калужской области размыло дорогу между Кировом и Шайковкой

В Калужской области разрушилась дорога между Кировом и Шайковкой. Вечером 21 апреля об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона.

- Ливневые дожди и паводки стали причиной размыва дороги и разрушения тела трубы, - пояснили в министерстве.

Схема объезда пока не опубликована. Не называются и возможные сроки ремонта дороги.

Разрушенный участок находится недалеко от села Воскресенск. В трубу там спрятана река Иночка.

UPD. Министерство дорожного хозяйства предоставило нам схемы объезда.

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