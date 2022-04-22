В Калуге улицу Кутузова перекроют 3 и 7 мая

В начале мая в Калуге запланированы перекрытия улицы Кутузова. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ, сообщили в пятницу, 22 апреля, в «Калугатеплосети».

Участок от улицы Ленина до 1-го Красноармейского переулка будет закрыт с 10:00 2 мая до 6:00 3 мая.

Участок меду улицами Монастырской и Вилонова будет закрыт для автомобилей с 10:00 7 мая до 6:00 8 мая.

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