В Калуге началась реконструкция северного въезда в город

В Калуге начались работы по реконструкции северного въезда в город. В четверг, 21 апреля, об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Дорога от окружной до поселка Северный обойдется в 717 миллионов рублей.

- В результате работ старая аварийно-опасная дорога станет комфортным четырёхполосным шоссе с заездными карманами и шумозащитными экранами, тротуарами, ливневой канализацией и освещением, - пообещал Денисов.

Он назвал это крупнейшей стройкой 2022 года.

Реконструкция должна завершиться к декабрю.

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