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В Калуге восемь дополнительных троллейбусов пустят в пасхальную ночь

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 19.04.2022 12:47 1 372
В Калуге восемь дополнительных троллейбусов пустят в пасхальную ночь

В ночь с 23 на 24 апреля по улицам Калуги поедут дополнительные троллейбусы. Они развезут людей после пасхальных богослужений с площади Старый Торг. Об этом во вторник сообщили в «Управлении Калужского троллейбуса».

На каждом из восьми маршрутов будет по одной единице транспорта:

  • № 1 - по ул. Ленина до вокзала Калуга-1 - депо;
  • № 2 - ул. Московская – мкр. Терепец - депо;
  • № 3 - по наружному кольцу по ул. С. Щедрина - КЗТА – пл. Победы - к-тр «Центральный», далее по ул. Московской в депо;
  • № 6 - ул. Гагарина - ул. Кирова – пл. Победы – ул. М. Жукова до ост. «Дубрава» - ул. К. Либкнехта – депо;
  • № 8 - по ул. Московская - пл. Московская - ул. Ольговская - депо;
  • № 9 - по ул. Московская до п. Северный - депо;
  • № 10 - по ул. Московская - пл. Московская - ул. Гурьянова - депо;
  • № 18 - ул. Гагарина – пл. Мира до мкр. Кошелев - депо.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 19.04.2022 12:47 1 372
Тэги: транспорт укт
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