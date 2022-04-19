В Калуге восемь дополнительных троллейбусов пустят в пасхальную ночь

В ночь с 23 на 24 апреля по улицам Калуги поедут дополнительные троллейбусы. Они развезут людей после пасхальных богослужений с площади Старый Торг. Об этом во вторник сообщили в «Управлении Калужского троллейбуса».

На каждом из восьми маршрутов будет по одной единице транспорта:

№ 1 - по ул. Ленина до вокзала Калуга-1 - депо;

№ 2 - ул. Московская – мкр. Терепец - депо;

№ 3 - по наружному кольцу по ул. С. Щедрина - КЗТА – пл. Победы - к-тр «Центральный», далее по ул. Московской в депо;

№ 6 - ул. Гагарина - ул. Кирова – пл. Победы – ул. М. Жукова до ост. «Дубрава» - ул. К. Либкнехта – депо;

№ 8 - по ул. Московская - пл. Московская - ул. Ольговская - депо;

№ 9 - по ул. Московская до п. Северный - депо;

№ 10 - по ул. Московская - пл. Московская - ул. Гурьянова - депо;

№ 18 - ул. Гагарина – пл. Мира до мкр. Кошелев - депо.

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