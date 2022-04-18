Городская управа Калуги опровергла информацию о массовом перекрытии улиц из-за съемок сериала

Утром в понедельник, 18 апреля, некоторые калужские СМИ со ссылкой на городскую управу сообщили о перекрытии нескольких центральных улиц из-за съемок сериала.

Якобы для машин в мае собираются закрыть улицы Ленина, Плеханова, Рылеева, Луначарского, Огарева, Достоевского и другие. Причиной этому назывались съемки фильма с участием Ивана Урганта, Ларисы Гузеевой, Николая Баскова, Дмитрия Крылова, Дмитрия Диброва и Александра Гордона.

Однако в пресс-службе городской управы опровергли эти данные.

- Данная информация фейковая. Ничего подобного в Калуге не предвидится, - заявили в администрации.

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