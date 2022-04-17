В Калуге водителей попросили объезжать улицу Баррикад

В Калуге затруднено движение на улице Баррикад. Там сняли верхний слой асфальта и открыли колодцы, сообщили в воскресенье, 17 апреля, в службе единого заказа городского хозяйства.

Дорожники просят калужан по возможности объезжать улицу Баррикад.

- Учитывая, что на дороге предусмотрена установка «плавающих» люков, по технологии их установки не представляется возможным на данном этапе сразу произвести установку опорных плит и люков, - пояснили в горхозяйстве. - Замена опорных плит выполняется после укладки выравнивающего слоя, а люки устанавливаются в момент укладки верхнего слоя. Поэтому на данном этапе для обеспечения безопасного проезда все ослабленные или провалившиеся люка огораживаются.

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