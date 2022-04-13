Жителей Калуги попросили не парковаться на улице Тульской с 14 по 25 апреля

С 14 по 25 апреля жителей Калуги просят не парковаться на участке улицы Тульской между улицами Луначарского и Николо-Козинской. В дневное время там будут обрезать деревья, сообщили в среду в управлении городского хозяйства.

Работы будут проводиться с 8:00 до 18:00.

- Просим автовладельцев не парковать свои транспортные средства на указанном участке дороги, чтобы не препятствовать качественному и безопасному выполнению работ! – говорится в сообщении горхозяйства.

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