В Калужской области затопило дорогу в парк Никола-Ленивец

В Калужской области парк Никола-Ленивец временно остался без посетителей. Дорогу к объекту затопило из-за разлива реки Звизжанки, сообщили в среду, 13 апреля, в официальном сообществе парка.

По словам местных жителей, такое бывает раз в 20 лет.

- Мы в шутку называем себя «островным государством», потому что сюда едут люди, как на особенный островок естественности, органики и гармонии – который даёт то самое чувство свободы и легкости, - прокомментировали в администрации парка.

Напомним, в конце марта начался ремонт дороги, которую сейчас затопило. 12-километровый участок Острожное – Звизжи – Смагино в Дзержинском районе планируется привести в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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