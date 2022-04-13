В Калужской области отремонтируют девять километров дороги Малоярославец-Боровск

В ближайшие месяцы в Калужской области пройдет ремонт девятикилометрового участка дороги Малоярославец-Боровск: от моста через Лужа до первого поворота на Обнинск. В среду, 13 апреля, об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.

По информации дорожников, планируется восстановить водоотводные канавы, укрепить обочины, сменить асфальт, нанести разметку, установить знаки и ограждение, заменить остановочные павильоны.

Работы должны завершиться в августе.

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