В Калуге три улицы перекрыли из-за празднования Дня космонавтики
Во вторник, 12 апреля, из-за торжественных мероприятий ко Дню космонавтики в Калуге будет закрыто движение транспорта по трем улицам, сообщили в управлении городского хозяйства.
Проехать нельзя будет с 8:00 до 20:00:
- улица Академика Королева (от ул. Октябрьской до ул. Гоголя);
- улица Октябрьская (от ул. Академика Королева до ул. Космонавта Комарова);
- улица Гоголя (от ул. Академика Королева до дома № 2 по улице Гоголя).
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Также 12 апреля музей космонавтики закроется уже в 16:00, а вход на территорию со стороны Яченского водохранилища закрыт.
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