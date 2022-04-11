ГИБДД посоветовала не выезжать на дороги Калужской области из-за гололедицы
Как мы уже рассказывали, вечером 11 апреля и ночью 12 апреля в Калужской области возможна гололедица. Предупреждение о неблагоприятных условиях на дорогах опубликовало региональное управление ГИБДД.
Водителей просят строго соблюдать правила, пешеходам нужно использовать световозвращающие элементы на одежде.
При этом автомобилистам, особенно начинающим, рекомендуется не выезжать на дороги и пользоваться общественным транспортом.
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