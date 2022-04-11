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Власти Калужской области заявили о самом сильном разливе рек за 50 лет

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 11.04.2022 09:42 9 7506
Власти Калужской области заявили о самом сильном разливе рек за 50 лет

Как мы уже рассказывали, из-за разлива рек в Калуге оказались подтоплены три моста. Тяжелая ситуация с паводком также сложилась в Боровском, Малоярославецком и Перемышльском районах, сообщили утром в понедельник, 11 апреля, на планерке правительства Калужской области.

Там подтоплены мосты и дороги к некоторым населенным пунктам.

По информации чиновников, нынешний разлив рек самый крупный за последние 50 лет.

- Люди говорят, что, начиная с 1972 года, так реки не разливались, - рассказала заместитель губернатора Ольга ИВАНОВА. - Все силы дорожники направили в эти выходные на аварийные работы. Ситуация остается напряженной. В дорожном хозяйстве работает круглосуточная диспетчерская служба. Мосты обслуживаются 24 часа в сутки. Материалов для оперативного воздействия и оказания помощи у дорожников достаточно. 

- Хочу поблагодарить за слаженную работу местные власти, МЧС. Людей один на один с бедой не оставили, прокомментировал губернатор Владислав ШАПША. - Паводок еще не завершился. Риски есть. Работу надо продолжать.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 11.04.2022 09:42 9 7506
Тэги: авто дороги паводок
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