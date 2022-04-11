В Калуге реки Яченка и Терепец вышли из берегов, затоплены три моста

В субботу, 9 апреля, в Калуге из-за дождей и таяния снега резко повысился уровень воды в реках Яченка и Терепец. Из-за этого оказались подтоплены три моста, сообщили в городской управе.

На данный момент нельзя проехать по мосту через Яченку в районе улицы Черносвитинской. Объезд возможен через микрорайон Силикатный.

Подтоплены мосты в деревнях Бабенки и Груздово. В первую можно попасть через деревню Белая. У моста в Груздово на улице Крымской дежурят спасатели, выставлен пост для оказания помощи в переправе.

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