Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 12 брошенных автомобилей

С улиц Калуги собираются эвакуировать еще 12 брошенных автомобилей. Их осмотр комиссией пройдет в четверг, 14 апреля, с 10:00 до 13:00.

Владельцев просят присутствовать на мероприятии либо самостоятельно убрать транспорт.

Грабцевское шоссе, д. 152, ГАЗ белого цвета, А233ВР40,

ул. Маяковского, д. 62, УАЗ 469Б цвета «хаки», О836МУ40,

ул. Маяковского, д. 47, «Мазда» белого цвета, Е045ХХ40,

ул. Маяковского, д. 47, «Тойота» синего цвета, номер отсутствует,

ул. Ленина, д. 24, «Форд» синего цвета, Н578ТХ40,

пер. 1-ый Больничный, д. 48 по ул. Степана Разина, «Лада 2114» серого цвета, номер отсутствует,

ул. Георгия Амелина, д. 32-34, «Мицубиси» черного цвета, Е455УВ40,

ул. Николо-Козинская, д. 33, ВАЗ 2109 белого цвета, К433РВ40,

ул. Пионерская, д. 16, «Хендай» черного цвета, В691НК190,

ул. Пухова, д. 1, «Шевроле» бежевого цвета, М510УР40,

ул. Широкая, д. 46, «Дэу Нексия» бежевого цвета, Е126МО40,

ул. Кубяка, д.9 корп.8, ВАЗ 2105 темно-зеленого цвета, номер отсутствует.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.