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Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 12 брошенных автомобилей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.04.2022 16:37 0 233
Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 12 брошенных автомобилей

С улиц Калуги собираются эвакуировать еще 12 брошенных автомобилей. Их осмотр комиссией пройдет в четверг, 14 апреля, с 10:00 до 13:00.

Владельцев просят присутствовать на мероприятии либо самостоятельно убрать транспорт.

  • Грабцевское шоссе, д. 152, ГАЗ белого цвета, А233ВР40,
  • ул. Маяковского, д. 62, УАЗ 469Б цвета «хаки», О836МУ40,
  • ул. Маяковского, д. 47, «Мазда» белого цвета, Е045ХХ40,
  • ул. Маяковского, д. 47, «Тойота» синего цвета, номер отсутствует,
  • ул. Ленина, д. 24, «Форд» синего цвета, Н578ТХ40,
  • пер. 1-ый Больничный, д. 48 по ул. Степана Разина, «Лада 2114» серого цвета, номер отсутствует,
  • ул. Георгия Амелина, д. 32-34, «Мицубиси» черного цвета, Е455УВ40,
  • ул. Николо-Козинская, д. 33, ВАЗ 2109 белого цвета, К433РВ40,
  • ул. Пионерская, д. 16, «Хендай» черного цвета, В691НК190,
  • ул. Пухова, д. 1, «Шевроле» бежевого цвета, М510УР40,
  • ул. Широкая, д. 46, «Дэу Нексия» бежевого цвета, Е126МО40,
  • ул. Кубяка, д.9 корп.8, ВАЗ 2105 темно-зеленого цвета, номер отсутствует.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.04.2022 16:37 0 233
Тэги: авто
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