В Калужской области оштрафовали таксиста, посадившего ребенка за руль

В Калужской области таксист из Подмосковья оштрафован за неправильную перевозку ребенка. Его наказали после публикации видео в социальных сетях, сообщили в четверг, 7 апреля, в региональном управлении МВД.

Во время движения ребенок сидел вместе с водителем за рулем.

За это виновника, которому 25 лет, оштрафовали на 3000 рублей. Также проведена профилактическая беседа.

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