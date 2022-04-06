В Калужской области опубликованы места установки шести новых дорожных камер
Как мы уже рассказывали, в нынешнем году в Калужской области установят шесть дополнительных стационарных дорожных камер. В среду, 6 апреля, региональный «Центр безопасности дорожного движения» рассказал, что контракты на их поставку заключены.
Опубликованы адреса, где в мае установят эти камеры.
- Дзержинский район, дорога Калуга-Медынь (между Льва Толстого и Караваем);
- Дзержинский район, дорога Калуга-Медынь (между Жилетово и Полотняным Заводом);
- Сухиничский район, подъезд к Сухиничам рядом с железнодорожным путепровод;
- Окружная дорога Калуги в деревне Пучково;
- Боровский район, дорога А108 – Балабаново – М3 «Украина»;
- Дорога Калуга-Перемышль между деревней Андреевское и Корекозево.
Камеры будут контролировать скоростной режим. Также штрафы придут водителям, которые не пристегнулись или выехали на встречную полосу.
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