В Калужской области опубликованы места установки шести новых дорожных камер

Как мы уже рассказывали, в нынешнем году в Калужской области установят шесть дополнительных стационарных дорожных камер. В среду, 6 апреля, региональный «Центр безопасности дорожного движения» рассказал, что контракты на их поставку заключены.

Опубликованы адреса, где в мае установят эти камеры.

Дзержинский район, дорога Калуга-Медынь (между Льва Толстого и Караваем);

Дзержинский район, дорога Калуга-Медынь (между Жилетово и Полотняным Заводом);

Сухиничский район, подъезд к Сухиничам рядом с железнодорожным путепровод;

Окружная дорога Калуги в деревне Пучково;

Боровский район, дорога А108 – Балабаново – М3 «Украина»;

Дорога Калуга-Перемышль между деревней Андреевское и Корекозево.

Камеры будут контролировать скоростной режим. Также штрафы придут водителям, которые не пристегнулись или выехали на встречную полосу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.