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В Калужской области закупят шесть новых комплексов для фиксации нарушений Правил дорожного движения

Дмитрий Ивьев , Фото: ЦБДД.
Опубликовано: 05.04.2022 13:01 2 472
В Калужской области закупят шесть новых комплексов для фиксации нарушений Правил дорожного движения

В Калужской области увеличится количество камер, которые следят за водителями на дорогах. О закупке шести новых комплексов во вторник, 5 апреля, сообщили в региональном «Центре безопасности дорожного движения».

Два комплекса будут фиксировать случаи, когда автомобилисты не пропускают пешеходов. Четыре камеры – превышение скорости. Кроме того, все шесть комплексов будут настроены на то, чтобы выявлять водителей, которые не пристегивают ремни.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Калужской области установят 10 комплексов фиксации нарушений.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ЦБДД.
Опубликовано: 05.04.2022 13:01 2 472
Тэги: авто камеры
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