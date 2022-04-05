В Калужской области закупят шесть новых комплексов для фиксации нарушений Правил дорожного движения
В Калужской области увеличится количество камер, которые следят за водителями на дорогах. О закупке шести новых комплексов во вторник, 5 апреля, сообщили в региональном «Центре безопасности дорожного движения».
Два комплекса будут фиксировать случаи, когда автомобилисты не пропускают пешеходов. Четыре камеры – превышение скорости. Кроме того, все шесть комплексов будут настроены на то, чтобы выявлять водителей, которые не пристегивают ремни.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Калужской области установят 10 комплексов фиксации нарушений.
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