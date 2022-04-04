В Калужской области дорожные камеры зафиксировали 26 798 нарушений за неделю

В Калужской области за неделю, с 25 по 31 марта, дорожные камеры зафиксировали 26 798 нарушений правил дорожного движения. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в региональном «Центре безопасности дорожного движения».

Чаще всего водители превышали скорость – 18 491 случай.

645 автомобилистов не пропустили пешеходов.

593 калужанина выехали на встречную полосу.

399 водителя припарковались в местах, где это делать запрещено.

98 человек не пристегнули ремни безопасности.

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