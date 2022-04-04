Работу завода «Фольксваген» в Калуге планируют возобновить летом 2022 года

Автомобильный завод «Фольксваген» в Калуге не будет работать как минимум до лета, но полностью с российского рынка уходить не планируют. Об этом в понедельник, 4 апреля, со ссылкой на два своих источника, сообщило издание «Ведомости».

По информации газеты, поставки комплектующих остановились из-за проблем на границе Польши и Беларуси после начала событий на Украине.

«Ведомости» сообщили, что сейчас прорабатывается вопрос доставки компонентов для сборки автомобилей через Турцию и Грузию. Работа предприятия может быть возобновлена в один из летних месяцев.

Завод «Фольксваген» в Калуге находится в режиме простоя с 3 марта. Рабочим выплачивается 2/3 зарплаты.

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