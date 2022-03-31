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В Калуге продлили маршруты рейсовых автобусов №94 и №98

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 31.03.2022 20:47 0 237
В Калуге продлили маршруты рейсовых автобусов №94 и №98

С пятницы, 1 апреля, в Калуге продляются маршруты двух рейсовых автобусов. Подробности сообщили в управлении городского хозяйства.

- По многочисленным просьбам жителей продлили маршрут в поселок Молодежный (деревня Лихун) до дома №101 по улице Молодежной, - говорится в сообщении горхозяйства. - Речь идет о маршрутах № 98 «Сквер Медицинских сестер – д. Лихун – д. Григоровка» и № 94 «Дом Быта – д. Доможирово – д. Заречье – д. Петрово».

График движения автобусов останется прежним.

Напомним, с 1 апреля также планируется запуск нового автобусного маршрута №39.

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Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 31.03.2022 20:47 0 237
Тэги: транспорт
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