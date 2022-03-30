Аварийность на дорогах Калужской области в 2022 году уменьшилась на 7,9%

В первые месяцы 2022 года аварийность на дорогах Калужской области по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшилась на 7,9%. Такие данные в среду, 30 марта, сообщили на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По информации ГИБДД, погибших в ДТП стало меньше на 27,8%, пострадавших - на 13,8%.

Меньше стало аварий с пьяными водителями и автомобилистами, выехавшими на встречную полосу. При этом немного выросло число ДТП с пешеходами.

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