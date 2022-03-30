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В Калуге собираются эвакуировать еще 14 брошенных автомобилей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.03.2022 16:10 0 240
В Калуге собираются эвакуировать еще 14 брошенных автомобилей

В четверг, 7 апреля, в Калуге пройдет осмотр автомобилей, брошенных во дворах жилых домов. Список адресов опубликовала городская управа.

Владельцев транспорта, который собираются эвакуировать, просят присутствовать во время осмотра. Он пройдет с 10:00 до 13:00.

  • ул. Энгельса, д. 151, БМВ белого цвета, номер отсутствует,
  • ул. Аэропортовская, д. 13, ПАЗ белого цвета, Н655ЕО40,
  • ул. Пионерская, д. 18, «Шевроле» бежевого цвета, М481ВН40,
  • ул. Пионерская, д. 16, ВАЗ 211120 серо-сине-зеленого цвета, Е385УС40,
  • ул. Пионерская, д. 16, «Киа» черного цвета, Н427ОК40,
  • ул. Пионерская, д. 2, «Фольксваген Пассат» серебристого цвета, Н142ЕТ40,
  • ул. Пионерская, д. 2, «Москвич 214145» сине-зеленого цвета, Н163РТ777,
  • ул. Пионерская, д. 2, «Москвич 214145», Н901КН40,
  • ул. Пионерская, д. 2, ГАЗ белого цвета, Н613РТ40,
  • ул. Чебышева, д. 12/15, ГАЗ 2217 серебристого цвета, М062ТР40,
  • ул. Калинина, д. 23, «Опель» черного цвета, Н689ВВ40,
  • ул. Чичерина, д. 17, ВАЗ 2112 серебристо-желто-зеленого цвета, Н871РН40,
  • ул. Чичерина, д. 17, «Киа Рио» темно-серого цвета, О219ВН40,
  • ул. 65 лет Победы, в районе д/с «Планета», ГАЗ 3302 белого цвета, О408КМ40.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.03.2022 16:10 0 240
Тэги: авто
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