Автомобиль калужанки продали на торгах за долг в 795 тысяч рублей

В Калужской области жительница поселка Товарково лишилась своего автомобиля «Лада Веста» за долги. В среду, 30 марта, об этом случае сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Женщина по решению суда должна была выплатить другому человеку 795 тысяч рублей, но в установленные сроки этого не сделала.

Принадлежащий ей автомобиль продали на торгах за 546 тысяч рублей. Оставшуюся сумму женщина все еще должна.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.