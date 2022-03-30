Автомобиль калужанки продали на торгах за долг в 795 тысяч рублей
В Калужской области жительница поселка Товарково лишилась своего автомобиля «Лада Веста» за долги. В среду, 30 марта, об этом случае сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
Женщина по решению суда должна была выплатить другому человеку 795 тысяч рублей, но в установленные сроки этого не сделала.
Принадлежащий ей автомобиль продали на торгах за 546 тысяч рублей. Оставшуюся сумму женщина все еще должна.
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