Главная Новости Авто и транспорт
Цены История Калуги Клиника года Колумнисты Афиша Статьи

Автомобиль калужанки продали на торгах за долг в 795 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев , Фото: ФССП.
Опубликовано: 30.03.2022 12:45 5 1383
Автомобиль калужанки продали на торгах за долг в 795 тысяч рублей

В Калужской области жительница поселка Товарково лишилась своего автомобиля «Лада Веста» за долги. В среду, 30 марта, об этом случае сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Женщина по решению суда должна была выплатить другому человеку 795 тысяч рублей, но в установленные сроки этого не сделала.

Принадлежащий ей автомобиль продали на торгах за 546 тысяч рублей. Оставшуюся сумму женщина все еще должна.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: ФССП.
Опубликовано: 30.03.2022 12:45 5 1383
Тэги: авто приставы
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Почему многие инвесторы выбирают Грузию для ведения бизнеса
Плюсы и предназначение подшипников
Интернет-портал для врачей

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru