В Калуге проведут ямочный ремонт на трех улицах

В ближайшее время в Калуге собираются запустить после зимней паузы мобильный асфальтовый завод. В среду, 30 марта, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Сейчас формируется план на ямочный ремонт. Пока городские власти назвали только три улицы, где он точно будет проведен: Кирова, Степана Разина и Набережная.

В бюджет на ямочный ремонт в 2022 году заложили 28,8 миллиона рублей.

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