В Калуге трех водителей второй раз задержали пьяными за рулем

На разных улицах Калуги трех водителей задержали за езду в пьяном виде. Причем автомобилисты повторно попались на этом нарушении. Возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Одному из нарушителей 25 лет. От освидетельствования он отказался.

39-летнего водителя «Лады» остановили на улице Секиотовской. Увидев патруль ДПС, он развернулся и пытался уехать, но от ответственности не ушел.

На Грабцевском шоссе пьяным ехал 27-летний водитель «Киа Рио». Он также пытался скрыться от сотрудников ГИБДД.

Всем подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

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