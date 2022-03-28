В Калуге опубликовано расписание нового автобусного маршрута №39

Как мы уже рассказывали, с 1 апреля в Калуге будет запущен новый автобусный маршрут № 39 (л) «Пл. Победы – Европейский квартал – Рождествено». В понедельник, 28 марта, управление городского хозяйства опубликовало расписание этого автобуса.

С площади Победы первый рейс будет отправляться в 6:20, последний – в 19:40. Из Европейского квартала утром можно будет уехать с 6:50, последний рейс вечером – в 20:20.

Для этого маршрута городская управа закупила три новых автобуса.

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