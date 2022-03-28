Улицы Калуги вновь начали посыпать песком

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 28 марта, на Калугу обрушилась первая весенняя метель. Погода вынудила коммунальщиков изменить планы по уборке города.

В последние дни сотрудники городских служб начали убирать песок и мусор, скопившиеся после зимы. Однако теперь вновь пришлось переключиться на борьбу со снегом.

В МБУ «СМЭУ» сообщили, что начали посыпать дороги песко-соляной смесью. В частности, опубликованы фото с улиц Московской, Молодежной и Широкой.

Также рабочие очищают от снега остановки общественного транспорта.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.