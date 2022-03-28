Улицы Калуги вновь начали посыпать песком
Как мы уже рассказывали, в понедельник, 28 марта, на Калугу обрушилась первая весенняя метель. Погода вынудила коммунальщиков изменить планы по уборке города.
В последние дни сотрудники городских служб начали убирать песок и мусор, скопившиеся после зимы. Однако теперь вновь пришлось переключиться на борьбу со снегом.
В МБУ «СМЭУ» сообщили, что начали посыпать дороги песко-соляной смесью. В частности, опубликованы фото с улиц Московской, Молодежной и Широкой.
Также рабочие очищают от снега остановки общественного транспорта.
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