Первая весенняя метель обрушилась на Калугу 28 марта

Днем в понедельник, 28 марта, на Калугу обрушилась первая нынешней весной метель.

Снег продолжает падать уже несколько часов. Местами образовался слой осадков в несколько сантиметров.

На центральных улицах – снежная каша.

Движение в городе затруднено. Очевидцы сообщают о нескольких ДТП. Одна из аварий произошла на улице Гагарина у подземного пешеходного перехода. Для движения со стороны Правого берега перекрыта одна полоса.

По прогнозам синоптиков, осадки в виде снега и дождя не прекратятся до вечера. При этом температура воздуха в Калуге повысится до +5 градусов.

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