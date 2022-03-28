В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 30 157 нарушений

За неделю, с 18 по 24 марта, камеры в Калужской области зафиксировали 30 157 нарушений Правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном «Центре безопасности дорожного движения».

Чаще всего водители превышали скорость – 21 185 раз.

7187 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

662 водителя выехали на встречную полосу там, где этого делать было нельзя.

631 калужанин не пропустил пешеходов.

414 автомобилистов припарковались в запрещенном для этого месте.

78 человек не пристегнулись ремнями безопасности.

За неделю количество выявленных нарушений на дорогах региона выросло на 13%.

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