Реконструкция трассы М3 «Украина» позволит снизить смертность в ДТП

Как мы уже рассказывали, правительство РФ поддержало проект реконструкции трассы М3 «Украине» на территории Калужской и Московской областей. Этот вопрос во вторник, 22 марта, обсуждался на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Его провел заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

По итогам 2021 года в Калужской области пилотный проект по повышению безопасности дорожного движения позволил на 11% снизить смертность в ДТП с выездом на полосу встречного движения. При этом на региональных дорогах смертность снизилась практически вдвое, а на федеральных – выросла на 23%.

- Одним из мероприятий, которые позволили бы снизить аварийность, может стать реконструкция дороги М-3 «Украина» на участке с 65-го по 124-й километр, – рассказал на заседании губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Речь идет об участке от Малоярославецкого района до поселка Киевский.

-По М-3 мы решение приняли, - отреагировал Марат Хуснуллин. - Я думаю, мы приведем ее в порядок. Пока в проекты бюджетов реконструкция этой дороги включена. Надеюсь, будем иметь полноценную федеральную трассу в хорошем состоянии.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков также заверил в готовности провести работы по повышению безопасности М-3 в границах Калужской области.

- Мы продолжаем работу по разделению потоков и доведению автомобильных дорог до четырех полос, - сообщил Роман Новиков. - По программе 2022-2024 годов на территории Калужской области предусмотрено ввести в эксплуатацию после капремонта 50 километров дорог с доведением количества полос до четырех и разделением потоков. В 2022 году – 32 километров и в 2024 – 17 километров.

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