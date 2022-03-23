В Калужской области число погибших в ДТП на встречке уменьшилось за год на 11%

Во вторник, 22 марта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Его провел заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Как отметил Хуснуллин, в 2021 году на дорогах страны погибло на 5,8 % людей меньше, чем в предыдущем.

На заседании губернаторы доложили о результатах работы в своих регионах. Владислав Шапша рассказал о пилотном проекте по сокращению смертности на дорогах в результате выезда на полосу встречного движения.

Губернатор Калужской области сообщил, что был проведен анализ 180 дорожных участков, на которых не менее двух раз происходили ДТП с выездом на встречную полосу, подготовлены профилактические мероприятия, среди которых разделение встречных потоков, снижение скорости на опасных участках, коррекция дорожной разметки, дублирование 350 дорожных знаков о запрете обгона, модернизация дорог, увеличение числа камер.

В СМИ и соцсетях регулярно размещается информация о причинах и последствиях ДТП. Как отмечают чиновники, задача – наглядно показать, к каким трагическим результатам может привести спешка за рулем.

В свою очередь управление Государственной автоинспекции формирует маршруты патрулирования с учетом участков, где чаще всего нарушают правила обгона и выезжают на встречную полосу.

- Благодаря комплексному подходу, уже через два месяца после начала пилотного проекта прирост числа аварий на «встречке» снизился в четыре раза, а погибших в них – втрое, - рассказал калужский губернатор. - По итогам всего прошлого года количество смертей на дорогах области сократилось до наименьшего показателя за последние 53 года. Число погибших в ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, уменьшилось на 11%. Работа над проектом продолжается.

- Мы видим результат – 26 жизней спасено, - отреагировал Марат Хуснуллин. - Есть показатель снижения смертности на областных дорогах с 13 до 3 человек – отличный показатель. При этом по аналогичному показателю для местных дорог зафиксирован рост – на одного человека погибло больше. Здесь есть чем заниматься.

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