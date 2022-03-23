Правительство РФ поддержало проект реконструкции трассы М3 «Украина» в Калужской области

Трассу М3 «Украина» в Калужской области ждет новый этап реконструкции. Работы пройдут на участке от деревни Чулково в Малоярославецком районе до поселка Киевский.

- Решение о реконструкции дороги М-3 «Украина» на территории Калужской области на участке с 65-го по 124-й километр на федеральном уровне принято! – сообщил 23 марта губернатор Владислав ШАПША. - Об этом на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сказал Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Губернатор поблагодарил Хуснуллина за поддержку нашего региона в этом вопросе.

- Прежде всего это существенно повысит безопасность дорожного движения и сохранит человеческие жизни, - заявил Шапша. - И даст новый импульс для дальнейшего социально-экономического развития северной части Калужской области.

Напомним, в декабре 2017 года после масштабной реконструкции был открыт участок со 174-го по 194-й километр дороги М-3 «Украина». В результате реконструкции дорога стала магистралью I технической категории с 4 полосами движения, отсутствием примыканий в одном уровне и разделенными встречными потоками транспортных средств. Таким образом, участок отвечает самым современным международным требованиям к скоростным автомобильным дорогам.

Участок начинается в районе поселка Сосновый бор, проходит через реку Угру, обходит поселок Куровской, Муромцево, село Льва Толстого. В ходе реконструкции отремонтировано и построено семь мостов, 10 путепроводов, пять надземных и один тоннельный пешеходный переход, четыре разноуровневые транспортные развязки.

Проезд на данном участке стал платным.

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