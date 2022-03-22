В Калуге перекрыли движение на улице Комарова
Днем во вторник, 22 марта, в Калуге перекрыли для движения улицу Комарова на участке от улицы Плеханова до Каменного моста.
Заранее городские власти предупреждение о проведении работ не публиковали.
Участок улицы Комарова от Плеханова до Каменного моста в нынешнем году планируется отремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее замена коммуникаций началась на площади Старый Торг и улице Кутузова.
Работы на улице Комарова днем 22 марта.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!