В Калуге перекрыли движение на улице Комарова

Днем во вторник, 22 марта, в Калуге перекрыли для движения улицу Комарова на участке от улицы Плеханова до Каменного моста.

Заранее городские власти предупреждение о проведении работ не публиковали.

Участок улицы Комарова от Плеханова до Каменного моста в нынешнем году планируется отремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее замена коммуникаций началась на площади Старый Торг и улице Кутузова.

Работы на улице Комарова днем 22 марта.

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