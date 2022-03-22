В Калуге установят 150 «плавающих» люков

В Калуге до середины апреля планируется заменить коммуникации на площади Старый Торг и улице Кутузова. В понедельник, 21 марта, эта тема обсуждалась на планерке в городской управе.

После этого начнется ремонт проезжей части и тротуаров, сообщила директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН.

По ее словам, на ремонтируемых дорогах будут установлены 150 «плавающих» люков.

Арен пояснила, что некоторое время колодцы будут открытыми. Люки устанавливаются только при укладке верхнего слоя асфальта. Водителей и пешеходов предупредят об опасности с помощью знаков и информационных щитов.

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