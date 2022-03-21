В Калужской области за неделю водители 19 200 раз превысили скорость

В Калужской области за неделю, с 14 по 20 марта, камерами зафиксировано 26 721 нарушение правил дорожного движения. Об этом в понедельник сообщил региональный «Центр безопасности дорожного движения».

Чаще всего водители превышали скорость – 19 200 раз.

В 5805 случаях автомобилисты неправильно проезжали перекресток.

663 водителя не пропустили пешеходов, 595 – выехали на встречную полосу там, где это нельзя было делать.

Еще 81 калужанин не пристегнулся ремнем безопасности.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.