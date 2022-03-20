В Калуге купили три автобуса для нового маршрута №39

С 1 апреля в Калуге планируется запустить новый автобусный маршрут 39 (л) «пл. Победы - д. Рождествено - мкрн. «Европейский квартал». Для этого закуплены три новых автобуса, сообщил 19 марта директор «Управления Калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ.

Ранее мы сообщали, что муниципальный транспорт заменит коммерческих перевозчиков, работающих на маршруте №93.

От жителей «Европейского квартала» на Правом берегу регулярно поступают жалобы на отсутствие автобусов.

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