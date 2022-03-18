Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 16 брошенных автомобилей
Власти Калуги собираются эвакуировать с улиц города еще 16 брошенных автомобилей. Их осмотр пройдет в четверг, 24 марта, с 10:00 до 13:00, сообщили в городской управе.
После этого будет приниматься решение об эвакуации.
Собственников авто просят присутствовать на осмотре.
- ул. Братьев Луканиных, д. 1, не установленной марки зеленого цвета, Н142ТН40,
- ул. Маршала Жукова, д. 6, «Рено» белого цвета, номер отсутствует,
- пер. Чичерина, д. 11, «Мерседес 208D» зеленого цвета, Е342ВН40,
- ул. Чичерина, д. 17а, ВАЗ 21114 светло-серебристого цвета, Н062ВВ40,
- пер. Теренинский, д. 6, ВАЗ 2112 зеленого цвета, Н232РУ71,
- Грабцевское шоссе, д. 122, «Фиат» серебристого цвета, А707ОМ40,
- Грабцевское шоссе, д. 112б, ВАЗ 2112 серого цвета, номер отсутствует,
- Грабцевское шоссе, д. 112б, «Газель» серого цвета, номер отсутствует,
- Грабцевское шоссе, д. 176, ВАЗ 2104 фиолетового цвета, номер отсутствует,
- Грабцевское шоссе, д. 132 корп.1, «Чери S12 QQ6» зеленого цвета, Е973ОТ190,
- ул. Калинина, д. 12, ГАЗ серебристого цвета, Н237ТК40,
- ул. Калинина, д. 12, «Мерседес» белого цвета, Е907СН40,
- ул. Калинина, д. 12, ГАЗ синего цвета, А787СО40,
- ул. Калинина, д. 18, ВАЗ 21074 темно-вишневого цвета, Н803ЕО40,
- ул. Калинина, д. 18, «Фольксваген» черного цвета, Р240АЕ40,
- ул. Телевизионная, д.2, «Фольксваген» темно-синего цвета, К437РО40.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!