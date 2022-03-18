Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 16 брошенных автомобилей

Власти Калуги собираются эвакуировать с улиц города еще 16 брошенных автомобилей. Их осмотр пройдет в четверг, 24 марта, с 10:00 до 13:00, сообщили в городской управе.

После этого будет приниматься решение об эвакуации.

Собственников авто просят присутствовать на осмотре.

ул. Братьев Луканиных, д. 1, не установленной марки зеленого цвета, Н142ТН40,

ул. Маршала Жукова, д. 6, «Рено» белого цвета, номер отсутствует,

пер. Чичерина, д. 11, «Мерседес 208D» зеленого цвета, Е342ВН40,

ул. Чичерина, д. 17а, ВАЗ 21114 светло-серебристого цвета, Н062ВВ40,

пер. Теренинский, д. 6, ВАЗ 2112 зеленого цвета, Н232РУ71,

Грабцевское шоссе, д. 122, «Фиат» серебристого цвета, А707ОМ40,

Грабцевское шоссе, д. 112б, ВАЗ 2112 серого цвета, номер отсутствует,

Грабцевское шоссе, д. 112б, «Газель» серого цвета, номер отсутствует,

Грабцевское шоссе, д. 176, ВАЗ 2104 фиолетового цвета, номер отсутствует,

Грабцевское шоссе, д. 132 корп.1, «Чери S12 QQ6» зеленого цвета, Е973ОТ190,

ул. Калинина, д. 12, ГАЗ серебристого цвета, Н237ТК40,

ул. Калинина, д. 12, «Мерседес» белого цвета, Е907СН40,

ул. Калинина, д. 12, ГАЗ синего цвета, А787СО40,

ул. Калинина, д. 18, ВАЗ 21074 темно-вишневого цвета, Н803ЕО40,

ул. Калинина, д. 18, «Фольксваген» черного цвета, Р240АЕ40,

ул. Телевизионная, д.2, «Фольксваген» темно-синего цвета, К437РО40.

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