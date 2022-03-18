Движение на Театральной площади в Калуге перекрыли до 18:00

В пятницу, 18 марта, в Калуге до 18:00 закрыт проезд по проезжей части Театральной площади. Об этом сообщили в городской управе.

Автомобилистам нельзя проехать между улицами Кирова и Суворова.

Как пояснили в городской администрации, причина перекрытия в том, что на Театральной площади пройдет культурно-массовое мероприятие.

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