Движение на Театральной площади в Калуге перекрыли до 18:00
В пятницу, 18 марта, в Калуге до 18:00 закрыт проезд по проезжей части Театральной площади. Об этом сообщили в городской управе.
Автомобилистам нельзя проехать между улицами Кирова и Суворова.
Как пояснили в городской администрации, причина перекрытия в том, что на Театральной площади пройдет культурно-массовое мероприятие.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!