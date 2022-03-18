В Калужской области 538 пьяных водителей задержали с начала 2022 года

В Калужской области с начала 2022 года задержаны 538 пьяных водителей. В пятницу, 18 марта, об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Из 65 человек были задержаны в состоянии алкогольного опьянения повторно. На них завели уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

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