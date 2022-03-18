В Калужской области 538 пьяных водителей задержали с начала 2022 года
В Калужской области с начала 2022 года задержаны 538 пьяных водителей. В пятницу, 18 марта, об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Из 65 человек были задержаны в состоянии алкогольного опьянения повторно. На них завели уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!