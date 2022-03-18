В Калуге пьяный водитель уходил от погони и врезался в бетонный блок на улице Салтыкова-Щедрина
Калужские полицейские устроили погоню за автомобилистом-нарушителем. В пятницу, 18 марта, подробности сообщили в региональном управлении МВД.
Сотрудники ДПС на улице Тульской заметили автомобилиста, который включил правый поворотник, но поехал прямо. На требования остановиться он не реагировал. Мужчина превышал скорость и создавал аварийные ситуации, двигаясь вниз по улице Степана Разина. А на перекрестке с Салтыкова-Щедрина, рядом с управлением ГИБДД, нарушитель врезался в бетонный блок.
От него исходил запах алкоголя, но от свидетельствования 32-летний автомобилист отказался.
На калужанина составили два административных протокола: за езду в пьяном виде и невыполнение требования полицейского остановиться. Машину забрали на штрафстоянку.
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