В Калуге асфальтовый завод планируется запустить в конце марта

В Калуге муниципальный асфальтовый завод планируется запустить в конце марта. В четверг, 17 марта, об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- В конце марта, как только позволит погода, запустим наш муниципальный асфальтовый завод, который вырабатывает обычную асфальтобетонную смесь для нужд города, - пояснил он. - Это позволит заняться всеми проблемными местами – свой асфальт гораздо дешевле привозного, а тем более литого.

На данный момент ямочный ремонт производится литым асфальтом. Он дороже, но может использоваться при низких температурах.

В ближайшее время городские чиновники собираются провести ямочный ремонт на нескольких улицах на Правобережье и на участке от улицы Зерновой до Синих мостов.

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