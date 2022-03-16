Volkswagen остановил производство автомобилей по всей Европе

Производство автомобилей Volkswagen остановилось не только в Калуге, но и по всей Европе. В среду, 16 марта, об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой газету Financial Times.

По информации издания, причиной остановки заводов стала нехватка электрокабелей, которые ранее поставлялись с Украины.

С аналогичными проблемами столкнулись заводы BMW.

Напомним, о приостановке работы завод Volkswagen в Калуге стало известно 3 марта.

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