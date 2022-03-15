В Калуге за год нашли 317 брошенных автомобилей

В 2021 году в Калуге члены административных комиссий выявили 317 брошенных автомобилей. Во вторник, 15 марта, об этом сообщили в городской управе.

Две машины увезли на муниципальную стоянку, 42 автомобиля еще ждут эвакуации. Остальной транспорт собственники убрали самостоятельно.

Всего за 2021 год административные комиссии горуправы составили 3011 протоколов и выписали штрафов на 21,024 миллиона рублей. За 12 месяцев количество протоколов выросло в два раза, сумма штрафов – в два с половиной раза.

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