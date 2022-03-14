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В Калужской области 20 296 водителей превысили скорость за неделю

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.03.2022 09:41 1 309
В Калужской области 20 296 водителей превысили скорость за неделю

В Калужской области за неделю, с 4 по 11 марта, дорожные камеры зафиксировали 28 104 нарушения. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщили в региональном «Центре безопасности дорожного движения».

Чаще всего водители превышали скорость – 20 296 раз.

6176 автомобилистов попались на неправильном пересечении перекрестков.

696 калужан не пропустили пешеходов.

559 человек выехали на встречную полосу.

98 – не пристегнулись ремнем безопасности.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.03.2022 09:41 1 309
Тэги: авто камеры
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