В Калуге движение на Синих мостах затруднено из-за ремонтных работ

Днем в пятницу, 11 марта, в Калуге возникли серьезные трудности с проездом путепровода Синие мосты.

- Я из центра на Тарутинскую ехала 50 минут, - рассказала наша читательница. – Рабочие выставили ограждение, пробки со всех сторон.

Ситуацию нам прокомментировали в управлении городского хозяйства.

- В настоящее время осуществляется асфальтирование подготовленных ранее участков улицы Тарутинской от Степного Проезда до улицы Зерновой, - пояснили в управлении. - Вместе с тем сообщаем, что работы по ямочному ремонту не завершены и будут продолжены на следующей неделе при сопутствующих благоприятных условиях.

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