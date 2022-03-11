В Калуге ограничили движение на площади Старый Торг и улице Кутузова

В пятницу, 11 марта, в Калуге частично перекрыли площадь Старый Торг и проезжую часть на перекрестке улиц Кутузова и Воскресенской.

Это связано с проведением работ по замене коммуникаций.

Как мы ранее рассказывали, до 1 апреля планируется заменить коммуникации, а потом начнется ремонт дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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