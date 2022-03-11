В Калуге ищут очевидцев ДТП на улице Никитина

В Калуге полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего 16 февраля на перекрестке улиц Степана Разина и Никитина.

Как мы уже рассказывали, там около 20:00 столкнулись «Фольксваген Гольф» и «Шкода Октавиа». Пострадал один человек.

Всех, у кого есть какая-либо информация о происшествии, просят обращаться в ОБДПС ГИБДД УМВД России по Калуге по адресу: Грабцевское шоссе, д. 112А, кабинет №10 или по телефонам: 764-051 (доб. 107).

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