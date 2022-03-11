В Калуге затруднено движение на Правом берегу

Утром в пятницу, 11 марта, в Калуге затруднено движение на улицах Фомушина и Генерала Попова на Правом берегу, сообщают очевидцы.

Пробки образовались в сторону центра города. Из-за этого задерживается общественный транспорт.

По предварительным данным, причиной заторов стало ДТП.

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