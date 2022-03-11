Калужский завод «ПСМА Рус» продолжит работу

Завод «ПСМА Рус» в Калуге продолжает работу в обычном режиме. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили в пресс-службе компании.

При этом прекращен экспорт и импорт малотоннажных грузовых автомобилей.

- Экспорт LCV из России в Европу и импорт автомобилей в Россию временно приостановлены из-за нарушений логистических цепочек, - подчеркнули в «ПСМА Рус».

Представители завода заявили, что работают над возобновлением поставок.

Ранее о приостановке работы в Калуге сообщали «Фольксваген» и «Вольво».

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